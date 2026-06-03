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MAREA ROJA Mundial 2026 -  3 de junio de 2026 - 19:03

Selección de Panamá y las novedades en el once vs República Dominicana

La Selección de Panamá presenta muchas novedades en su once para enfrentar a República Dominicana en amistoso.

Selección de Panamá y las novedades en el once vs República Dominicana

Selección de Panamá y las novedades en el once vs República Dominicana

FOTO: FPF

Con muchas novedades, la selección de Panamá presentó su alineación para medirse a República Dominicana en el partido de despedida (7:45 pm) de los canaleros de cara a la Copa Mundial 2026.

Anderson, Fariña, Miller, Ramos, Martínez, Griffith, T. Rodríguez y Fajardo tuvieron acción en la segunda parte en el Maracaná frente a Brasil el pasado domingo, mientras que Yanis, Gutiérrez, Samudio no tuvieron acción.

Novedades en la alineación de la Selección de Panamá

César Samudio, Víctor Griffith, Tomás Rodríguez, Iván Anderson, Edgardo Fariña y Roderick Miller.

XI de Panamá vs República Dominicana

  • César Samudio
  • Iván Anderson
  • Jiovany Ramos
  • Edgardo Fariña
  • Roderick Miller
  • Jorge Gutiérrez
  • Víctor Griffith
  • Cristian Martínez
  • César Yanis
  • Tomás Rodríguez
  • José Fajardo

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