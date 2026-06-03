Selección de Panamá y las novedades en el once vs República Dominicana

Con muchas novedades, la selección de Panamá presentó su alineación para medirse a República Dominicana en el partido de despedida (7:45 pm) de los canaleros de cara a la Copa Mundial 2026.
Novedades en la alineación de la Selección de Panamá
César Samudio, Víctor Griffith, Tomás Rodríguez, Iván Anderson, Edgardo Fariña y Roderick Miller.
XI de Panamá vs República Dominicana
- César Samudio
- Iván Anderson
- Jiovany Ramos
- Edgardo Fariña
- Roderick Miller
- Jorge Gutiérrez
- Víctor Griffith
- Cristian Martínez
- César Yanis
- Tomás Rodríguez
- José Fajardo