La NBA rompe cifra récord de rating con debut de Victor Wembanyama

La victoria de los Boston Celtics sobre los New York Knicks tuvo un promedio de 2.552.000 espectadores, alcanzando un máximo de 4.351.000 espectadores a las 9:45 pm. Fue el partido inicial de temporada de ESPN más visto desde 2012 y un 76 por ciento más que el partido inicial del año pasado (New York Knicks vs. Memphis Grizzlies).

La copa, que contó con el debut del fenómeno francés de 19 años de edad Victor Wembanyama, tuvo un promedio de casi tres millones de espectadores (2.989.000) cuando los Dallas Mavericks derrotaron a los San Antonio Spurs. Alcanzó su punto máximo con 3.903.000 espectadores a las 10 pm. Aumentó un 83 por ciento en comparación con el juego comparable del año pasado (Dallas Mavericks vs. Phoenix Suns) y es el juego tardío de apertura de temporada de ESPN más visto desde 2012. Excluyendo el día de Navidad, es el juego regular más visto de los San Antonio Spurs o los Dallas Mavericks. partido de la temporada en ESPN.

La NBA en ESPN fue la programación de horario estelar más vista en toda la televisión (transmitida y por cable) el 25 de octubre entre personas menores de 50 años, adultos de 18 a 34, adultos de 25 a 54, hombres de 18 a 34, hombres de 18 a 49 y hombres de 25. -54.

FUENTE: NBA