NBA: Moussa Diabaté gana el Premio Hustle

El alero de los Charlotte Hornets, Moussa Diabaté, ha sido nombrado ganador del premio Kia NBA Hustle Award 2025-26, según anunció la liga el jueves.

El premio Kia NBA Hustle Award reconoce a los jugadores que realizan jugadas de esfuerzo que no suelen aparecer en las estadísticas tradicionales, pero que influyen en la victoria cada noche. El premio se basa en una fórmula estadística, no en la votación de los medios, y utiliza diversas estadísticas de esfuerzo.

Las estadísticas de esfuerzo que incluyen desvíos, balones sueltos recuperados, faltas ofensivas provocadas, asistencias de bloqueo, tiros disputados y bloqueos de rebote han sido registradas por la NBA desde los Playoffs de 2016 y pueden consultarse a nivel individual y de equipo en NBA.com/Stats.

Charlotte protagonizó un cambio radical durante la temporada 2025-26. Hasta el 22 de diciembre, los Hornets tenían un récord de 9-20 (el 24.º mejor porcentaje de victorias en la NBA). Desde el 23 de diciembre hasta el final de la temporada, los Hornets lograron un récord de 35-18, el sexto mejor porcentaje de victorias en la NBA durante ese período.

Destacada temporada de NBA

Diabaté registró las mejores estadísticas de su carrera en todos los aspectos en su cuarta temporada en la NBA: 7.9 puntos con un 63.1% de efectividad en tiros de campo, 8.7 rebotes, 1.9 asistencias, 1.0 bloqueo y 0.8 robos en 26.0 minutos por partido. Sus 20 dobles-dobles casi triplicaron su total anterior de toda su carrera.