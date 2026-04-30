NBA : Los Lakers dejan vivos a los Rockets tras perder en casa

En el último encuentro por los playoffs en la serie del Oeste de la NBA , los Ángeles Lakers de LeBron James volvieron a perder frente a los Houston Rockets con un reñido marcador por 93-99.

Los Rockets vienen de reducir la serie frente a los de LeBron que lideraban por 3-0. A partir de ahí, han derrotado dos veces seguidas a los Lakers reduciendo la diferencia a 2-3, forzando el sexto partido que los aferre a creer en una remontada.

con 22 puntos en una exhibición total, el estadounidense Jabari Smith guio a los Rockets acumulando cuatro asistencias y consiguiendo 9 rebotes; seguido por Amen Thonson con unos valiosos 15 puntos, quien también sumó 7 rebotes y cuatro asistencias para quedarse con la victoria en el Crypto.com Arena.

¿Podrá LeBron llevar a los Ángeles Lakers a la siguiente ronda?

La serie ahora vive una máxima tensión entre ambas escuadras luego de apretarse la serie, donde LeBron James deberá buscar la victoria el día de mañana en el Toyota Center para clasificar a su equipo a la siguiente fase del campeonato.

Los de 'púrpura y oro' necesitarán del mejor LeBron si buscan pasar a la siguiente fase cuando lleguen al encuentro de visitantes. El equipo sigue sin reincorporar al Luka Doncic tras confirmarse su lesión en los oblicuos.

A pesar de la derrota, LeBron de 41 años, anotó 25 puntos rozando la remontada, pero no fue suficiente para el cuadro de los Ángeles.