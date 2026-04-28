NBA: Victor Wembanyama y los Spurs buscan cerrar serie ante Blazers

Tras solo cuatro partidos de los playoffs de la NBA de 2026 , los San Antonio Spurs de la estrella Victor Wembanyama han superado con éxito pruebas importantes.
Estos son avances alentadores para una plantilla joven y talentosa con poca experiencia en playoffs y un entrenador (Mitch Johnson) en su primera serie de playoffs.
Ahora, se enfrentan a otra prueba: eliminar a un rival en los playoffs en un partido decisivo.
Con una ventaja de 3-1 en su serie de primera ronda de la Conferencia Oeste contra los Trail Blazers, los Spurs pueden avanzar a las semifinales de la conferencia con una victoria en el Juego 5 el martes
FUENTE: NBA