NBA NBA -  28 de abril de 2026 - 13:01

NBA: Victor Wembanyama y los Spurs buscan cerrar serie ante Blazers

Victor Wembanyama y los Spurs con la mira puesta en cerrar de gran manera su serie ante los Blazers en los playoffs de la NBA.

NBA: Victor Wembanyama y los Spurs buscan cerrar serie ante Blazers

NBA: Victor Wembanyama y los Spurs buscan cerrar serie ante Blazers

Tras solo cuatro partidos de los playoffs de la NBA de 2026 , los San Antonio Spurs de la estrella Victor Wembanyama han superado con éxito pruebas importantes.

En busca de superar la serie de NBA

Ganaron un partido en el que iban perdiendo por 15 puntos en el tercer cuarto sin Victor Wembanyama, y ganaron otro en el que iban perdiendo por 19 puntos al final del segundo cuarto con su pívot estrella. Además, superaron un partido y medio sin Wembanyama, quien sufrió una conmoción cerebral en el segundo partido contra los Portland Trail Blazers.

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Estos son avances alentadores para una plantilla joven y talentosa con poca experiencia en playoffs y un entrenador (Mitch Johnson) en su primera serie de playoffs.

Ahora, se enfrentan a otra prueba: eliminar a un rival en los playoffs en un partido decisivo.

Con una ventaja de 3-1 en su serie de primera ronda de la Conferencia Oeste contra los Trail Blazers, los Spurs pueden avanzar a las semifinales de la conferencia con una victoria en el Juego 5 el martes

FUENTE: NBA

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