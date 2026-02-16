NBA NBA -  16 de febrero de 2026 - 18:33

NBA: All Star de Los Ángeles el más visto desde el 2011

El All Star Game NBA de Los Ángeles, con choque Estados Unidos-Resto del Mundo, es el más visto desde 2011.

NBA: All Star de Los Ángeles el más visto desde el 2011

NBA: All Star de Los Ángeles el más visto desde el 2011

El All Star Game de Los Ángeles, que estrenó nuevo formato con un cruce entre estrellas de Estados Unidos y del Resto del Mundo, fue el más visto desde 2011, según informó la NBA en un comunicado.

Gran cantidad de espectadores del NBA All Star 2026

Un promedio de 8.8 millones de espectadores siguieron el partido de las estrellas en la cadena NBC, disputado en el Intuit Dome de Los Ángeles, casa de los Clippers, según datos de Nielsen y de Adone Analytics compartidos por la NBA.

El nuevo formato estrenado por la NBA ha logrado aumentar el nivel competitivo, después de que en los últimos años este partido hubiera perdido mucho interés por la falta de compromiso de los protagonistas.

El evento de este año supuso un choque entre dos equipos formados por jugadores estadounidenses, el Team Stripes y el Team Stars, y uno integrado por jugadores internacionales, el Team World.

Esta suerte de mini-mundial vio triunfar al Team Stars, integrado por Scottie Barnes, Booker, Cade Cunningham, Jalen Duren, Anthony Edwards, Chet Holmgren, Jalen Johnson y Tyrese Maxey.

En esta nota:
Seguir leyendo

NBA All Star Game 2026: El equipo de Anthony Edwards y Devin Booker se impuso en nuevo formato

NBA: LeBron James tiene dudas sobre su futuro

NBA: Conoce los equipos para el All-Star Game 2026

Recomendadas

Últimas noticias