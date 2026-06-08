NBA: Los Knicks y la ciudad de New York listos para el Juego 3

El lunes por la noche, el escenario más importante del baloncesto se encuentra con las luces brillantes de la ciudad de Nueva York, ya que el Madison Square Garden acoge su primer partido de las Finales de la NBA desde el 25 de junio de 1999.

Han pasado casi 10.000 días (9.845 para ser exactos) desde que se jugaron las Finales de baloncesto en el Madison Square Garden, y la ciudad está en plena efervescencia por los New York Knicks. Hay reuniones para ver los partidos en todos los barrios de todos los distritos, donde desconocidos de toda condición social se juntan para animar al equipo local.

“El Madison Square Garden va a vibrar”, dijo Josh Hart el domingo. “Obviamente, en esta ciudad adoramos a nuestros Knicks, así que vendrán a apoyarlos y el ambiente será electrizante”.

En espera de salir al impecable escenario de la NBA

“[El lunes] va a ser electrizante”, dijo el novato de los Spurs, Dylan Harper, quien creció en Nueva Jersey y presenció muchos partidos en el MSG durante su infancia. “Creo que va a ser una locura. Creo que va a ser todo lo que he visto o soñado, multiplicado por diez… Estoy emocionado de estar ahí, emocionado de jugar, de verdad”.

Como epicentro de la cultura y el entretenimiento, la ciudad de Nueva York es famosa por sus lugares de moda. Siempre hay un evento imperdible, ya sea un concierto con entradas agotadas, un éxito de Broadway, una discoteca exclusiva, un desfile de la Semana de la Moda o un partido de playoffs de los Yankees de Nueva York en el Bronx.

Emocionados

Pero no hay entrada más imperdible en la "Ciudad que Nunca Duerme" que los partidos 3 y 4 de las Finales de la NBA en el Madison Square Garden esta semana. Los Knicks están a dos victorias de conseguir su primer título de la NBA en 53 años, y cada neoyorquino apasionado por el baloncesto se siente parte de esta histórica gesta.

“Espero que nuestros aficionados salgan y hagan lo que hacen en cada partido: apoyarnos al máximo nivel”, dijo Karl-Anthony Towns. “Estoy emocionado por jugar. Siempre es genial poder jugar al baloncesto al más alto nivel. Poder ponerme las zapatillas, la camiseta y ver a nuestros aficionados disfrutar de las Finales después de tanto tiempo va a ser algo realmente especial”.

Los jugadores están listos para dar un espectáculo, para grabar sus nombres en la gloriosa historia de este pabellón, que solo había albergado 14 partidos de las Finales de la NBA antes del lunes por la noche

FUENTE: NBA