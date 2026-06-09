La joya Gilberto Mora extiende su contrato con Xolos previo al Mundial 2026

El centrocampista Gilberto Mora , principal talento joven de la selección mexicana en el próximo Mundial 2026, ha renovado su contrato con los Xolos de Tijuana, anunció este martes el equipo de la Liga MX.

En un comunicado, los Xolos explicaron que Mora firmó un acuerdo por tres años, que incluye jugar con el dorsal 10 en su camiseta a partir del próximo torneo Apertura 2026.

Mora, de 17 años, es un creativo que genera mucho en la ofensiva, con gran manejo de la pelota, regates y gran capacidad física; a inicios de años sufrió una lesión de pubis, pero se recuperó y en el Mundial será una de las piezas importantes del seleccionador mexicano Javier Aguirre.

Gilberto Mora reacciona

"Estoy agradecido al Tijuana. Este club me ha ayudado muchísimo a crecer como jugador y como persona; esto me motiva más a seguir trabajando duro y mejorando cada día. Ahora mi foco está en ayudar al equipo y dar todo por México en la Copa del Mundo", dijo Mora, que tiene buenas posibilidades de ser titular con México en el Mundial.

A su corta edad, Mora ya ha implantado algunos récords. Se convirtió en el goleador más joven en la historia de la Liga MX, en el jugador más joven en debutar con México en una competición oficial y, tras la victoria de México en la Copa Oro de la Concacaf; y en el jugador más joven de cualquier nacionalidad en conquistar un torneo internacional absoluto, a sus 16 años y 265 días.

Jorge Hank, presidente de los Xolos, calificó a Mora como un jugador de talento excepcional, cuyo carácter, humildad y ambición lo convierten en un magnífico embajador para su equipo.

Aunque su plantilla no es de las más poderosas, el Tijuana dio la gran sorpresa en el Apertura 2012 al ganar el título, luego de vencer en la final por 4-1 al poderoso Toluca.

En el pasado Clausura, el equipo estuvo cerca de los cuartos de final, al concluir noveno, con la segunda mejor defensa del torneo.

El ataque del equipo fue el decimocuarto y se vio afectado por la ausencia de Gilberto Mora, quien reapareció en la parte final del campeonato.