NBA Cup: Toronto Raptors avanzan a Cuartos de Final

Los Toronto Raptors se convirtieron este viernes en la primera franquicia en avanzar a los cuartos de final de la Copa de la NBA tras sumar su novena victoria en los últimos diez partido.

Tras comenzar el año con cuatro derrotas en cinco partidos, los Raptors han cambiado por completo la dinámica de su campaña y sumaron, con su 140-110 a los modestos Washington Wizards, su quinto triunfo seguido y el décimo en los últimos once encuentros.

En la siguiente ronda de la NBA Cup

La franquicia canadiense tiene un balance perfecto de tres victorias de tres en la Copa y se convirtió en la primera clasificada para la siguiente ronda.

Los Raptors lanzaron con un espectacular 57 % de acierto y conectaron 14 triples de 29. Brandon Ingram y RJ Barrett metieron 24 puntos, y Scottie Barnes y Sandro Mamukelashvili aportaron 23 cada uno.

En la segunda plaza de su grupo están los Cleveland Cavaliers, que se impusieron por 120-109 a unos Indiana Pacers en crisis en un derbi entre franquicias del Mid-West estadounidense.