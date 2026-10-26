NBA: Jalen Williams sufre una grave lesión y sale en camilla en el OKC-Clippers

Jalen Williams sufre una grave lesión y sale en camilla en el OKC-Clippers

La NBA vivió uno de sus momentos más impactantes de la jornada luego de que Jalen Williams , una de las principales figuras de Oklahoma City Thunder, sufriera una aparente lesión grave en la pierna izquierda durante el partido frente a Los Angeles Clippers.

El incidente ocurrió cuando restaba 1 minuto y 14 segundos para finalizar el encuentro. Williams intentó completar una volcada, pero, tras recibir una falta de Kris Dunn, cayó de manera aparatosa y aterrizó sobre su pierna izquierda en una posición antinatural.

El jugador de 25 años quedó tendido en la pista mientras los servicios médicos acudían para atenderlo. Debido a la gravedad aparente de la lesión, tuvo que ser retirado en camilla, aunque antes levantó ambos pulgares para tranquilizar y agradecer el apoyo de los aficionados presentes en el pabellón.

La lesión de Jalen Williams conmueve a Shai Gilgeous-Alexander

Uno de los momentos más emotivos se produjo después del encuentro, cuando Shai Gilgeous-Alexander, compañero de Williams y actual referente de los Thunder, no pudo ocultar su tristeza al hablar sobre lo sucedido.

"Me siento mal por él", expresó el jugador canadiense durante la entrevista posterior al partido, visiblemente afectado por la situación de su compañero.

An emotional Shai Gilgeous-Alexander on Jalen Williams' injury:



"I just feel bad for him." pic.twitter.com/V2rYjuWeVs — Polymarket Sports (@PolymarketSport) October 26, 2026

Gilgeous-Alexander reconoció que la posible ausencia de Williams representaría un golpe importante para el equipo, pero también transmitió un mensaje de esperanza sobre su recuperación. "No se ha ido para siempre. Volverá mejor que nunca, y lo sabemos", afirmó.

Pese al difícil momento, Oklahoma City consiguió la victoria por 108-101 ante los Clippers. Gilgeous-Alexander lideró la ofensiva con 34 puntos, mientras Ajay Mitchell aportó 18 unidades desde el banquillo.

La lesión genera preocupación dentro de la franquicia, especialmente por los antecedentes físicos de Williams. Durante la temporada anterior, el jugador se perdió 49 partidos debido a distintos problemas físicos, entre ellos molestias en los isquiotibiales y la recuperación de una cirugía en la muñeca derecha.

Hasta el momento, el equipo no había comunicado un diagnóstico definitivo ni un período oficial de recuperación. Las evaluaciones médicas previstas para este lunes 26 de octubre permitirían conocer con mayor precisión el alcance de la lesión.