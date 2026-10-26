Balón de Oro: Lamine Yamal viaja con su entorno y Pau Cubarsí se queda en Barcelona

La gala del Balón de Oro tendrá una representación destacada del FC Barcelona, aunque dos de sus jóvenes figuras afrontan la cita de manera diferente. Mientras Lamine Yamal viajó a Londres en un avión privado junto a familiares, amigos y personas de su entorno, Pau Cubarsí decidió quedarse en Barcelona para recuperarse del desgaste físico acumulado.

La ceremonia de este lunes 26 de octubre se celebrará en el London Palladium, en la capital británica, y reunirá a los principales candidatos a los premios individuales del fútbol mundial. La expedición azulgrana estará encabezada por el presidente Joan Laporta y contará con representantes del equipo masculino, femenino y del cuerpo técnico.

Lamine Yamal organiza un viaje privado y Cubarsí prioriza el descanso

Según informó la Cadena COPE, Lamine Yamal contrató un avión privado para viajar con sus familiares, amigos, pareja y parte de su equipo de trabajo. El delantero busca compartir una noche especial con las personas que lo han acompañado durante su trayectoria, en una gala en la que aspira a conquistar el Balón de Oro.

El atacante azulgrana realizará el desplazamiento de forma independiente al resto de la delegación del club, que viaja en otro avión. La decisión le permitirá estar acompañado por su círculo más cercano durante una de las citas más importantes de su carrera deportiva.

Por su parte, Pau Cubarsí no estará presente en Londres. De acuerdo con Mundo Deportivo, el defensa optó por quedarse en Barcelona para descansar después de una exigente serie de partidos y recuperar fuerzas de cara al próximo compromiso del equipo frente al Deportivo Alavés, previsto para el sábado 31 de octubre.

ÚLTIMA HORA | Pau Cubarsí, nominado al Balón de Oro, no viaja a Londres



Informa @HelenaCondis



El defensa del @FCBarcelona necesita descansar y desconectar. Acabó El Clásico con décimas



El @FCBarcelona sabe que el Trofeo Kopa es para Lamine Yamal. El club no… pic.twitter.com/McwHGQsIav — El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 26, 2026

La gala del Balón de Oro representa una nueva oportunidad para que el Barcelona tenga protagonismo en el panorama internacional, con varios candidatos en las categorías masculina y femenina. La atención estará puesta especialmente en Lamine Yamal, quien buscará convertir su nominación en un reconocimiento individual.