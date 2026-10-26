Fórmula 1: Antonelli gana en Austin por delante de Leclerc y Verstappen, pero aún no es campeón

Antonelli gana en Austin por delante de Leclerc y Verstappen, pero aún no es campeón

El italiano Kimi Antonelli de Mercedes ganó este domingo el Gran Premio de Estados Unidos; el decimoctavo del Mundial de Fórmula 1 , que se disputó en el Circuito de las Américas de Austin; donde aún no pudo festejar la consecución del título.

Antonelli, de 20 años, que había salido desde la 'pole' firmó su noveno triunfo del año al ganar en el COTA por delante del monegasco Charles Leclerc y del cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen, que concluyeron segundo y tercero, respectivamente; una carrera que los españoles Fernando Alonso y Carlos Sainz acabaron en los puestos 16 y 18.

Clasificación en el campeonato de Fórmula 1 luego del GP de Austin

Para haberse proclamado matemáticamente campeón este domingo, el joven boloñés debía ganar la carrera y esperar a que su compañero, el británico George Russell, no mejorase un noveno puesto y otro inglés, el siete veces coronado Lewis Hamilton, no pasase del quinto.

Russell acabó octavo y Hamilton, cuarto; por lo que Antonelli tendrá que esperar, como mínimo, hasta el Gran Premio de México, el próximo fin de semana en el capitalino Autódromo Hermanos Rodríguez, para convertirse en el campeón más joven de todos los tiempos y en el tercer italiano en ganar el Mundial de Fórmula 1.

Drivers' and Constructors' standings after the #USGP, round 18 of the FIA Formula One World Championship #FIA #F1 pic.twitter.com/ihtmAuJ66q — FIA (@fia) October 26, 2026

Antonelli lidera ahora el Mundial con 365 puntos, 123 más que Russell y con 124 sobre Hamilton; y será campeón el próximo domingo siempre y cuando acabe entre los nueve primeros; o más atrás si ninguno de sus dos rivales directos gana en México.

FUENTE: EFE