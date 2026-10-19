Los Knicks, contra todos en la NBA

Los New York Knicks arrancan la nueva temporada de la NBA como campeones y equipo a batir, en una liga sacudida por la llegada de LeBron James a Philadelphia, el ascenso definitivo de Luka Doncic al mando de Los Ángeles Lakers y la revancha que persigue Victor Wembanyama con los San Antonio Spurs.

Tras poner fin a una espera de 53 años con su anillo conquistado en las Finales contra los San Antonio Spurs, los Knicks mantuvieron a su bloque campeón y siguen como referencia pese al aumento de nivel en la Conferencia Este.

Giannis Antetokounmpo, nuevo jugador de los Miami Heat, no dudó en reconocerlo: "Ahora mismo, el mejor equipo de la NBA son los New York Knicks".

Knicks, campeones y referencia

Los New York Knicks lograron conservar a buena parte del bloque que los llevó a la gloria la temporada pasada. Para mantener la competitividad de la plantilla, la franquicia renovó a piezas clave como José Alvarado, Landry Shamet y Jordan Clarkson.

A la cabeza de este proyecto continúa Jalen Brunson como líder indiscutible. El base, una de las grandes figuras de la organización, encarna el carácter de unos Knicks que devolvieron la máxima gloria del baloncesto al Madison Square Garden tras más de medio siglo de espera. Ahora, el equipo neoyorquino enfrenta el enorme desafío de revalidar el título, una hazaña que ninguna franquicia consigue desde que los Golden State Warriors lo hicieran en 2017 y 2018.

La NBA contará además con cinco españoles. Hugo González seguirá creciendo en los Boston Celtics, Aday Mara debutará en los Oklahoma City Thunder y Santi Aldama coincidirá con Sergio de Larrea en los Dallas Mavericks.

Baba Miller, elegido por Los Angeles Clippers, completa la representación española en la liga.

FUENTE: EFE