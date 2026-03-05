NBA: Kyshawn George sufre desgarro y es baja para los Wizards

Los Washington Wizards de la NBA anunciaron el miércoles que el delantero Kyshawn George sufrió un desgarro parcial del ligamento colateral cubital (UCL) de su codo izquierdo el lunes contra Houston.

El equipo dice que George, de 22 años, será reevaluado en tres semanas.

George, seleccionado en la primera ronda del draft de 2024, ha sido titular en los 48 partidos que ha disputado esta temporada. Promedia 14,8 puntos y acierta un 38% en triples.

Los Wizards reciben a Utah el jueves por la noche en lo que se espera sea el debut del recién adquirido base Trae Young con Washington después de ser traspasado de Atlanta en enero.

