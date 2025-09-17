NBA: Nets adquieren a Kobe Bufkin procedente de Hawks

Los Brooklyn Nets adquirieron al base de 21 años de edad Kobe Bufkin de los Atlanta Hawks por dinero en efectivo, anunciaron los equipos de la NBA este martes.
Kobe Bufkin se fracturó el pulgar y jugó 17 partidos como novato. El año pasado jugó 10 partidos antes de someterse a una cirugía de hombro que le puso fin a la temporada.
Nuevo refuerzo de Nets en la NBA
Se une a una abarrotada línea de defensa en Brooklyn. Los Nets usaron tres de sus cinco selecciones de primera ronda para reclutar bases, eligiendo al ruso Egor Demin de BYU en el puesto número 8, al francés Nolan Traoré en el número 19 y al israelí Ben Saraf en el puesto número 26.
FUENTE: NBA