SORPRESA. Lorient rescató un punto ante el PSG en el Stade Moustoir

El París Saint-Germain ( PSG ) no pasó del empate (1-1) en el campo del Lorient este miércoles en la décima jornada de la Ligue 1 , donde su atacante Désiré Doué salió lesionado a menos de una semana del duelo ante el Bayern de Múnich en Liga de Campeones de Europa.

El PSG, que en la pasada jornada había recuperado el liderato, suma ahora 21 puntos. Amplía incluso a dos unidades su ventaja sobre el equipo que es segundo, el Lens, que perdió 2-0 en el campo del colista Metz, cuadro que consiguió así su primer triunfo del curso.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Sin embargo, los parisinos ven peligrar su primera posición por el Marsella (3º), que retomará los mandos de la liga francesa en caso de victoria en casa ante el modesto Angers (15º) en el último turno del miércoles.

El desplazamiento a Bretaña fue de todo menos cómodo para el PSG del técnico español Luis Enrique, que contó como titulares con su Balón de Oro, Ousmane Dembélé, y con el capitán brasileño Marquinhos.

El mediocampista portugués João Neves, de baja desde mediados de septiembre, disputó toda la segunda mitad.

Pero esas buenas noticias no se vieron acompañadas por el fútbol desempeñado por el equipo en el estadio de Moustoir.

El cuadro parisino tuvo que esperar al minuto 37 para su primer tiro a puerta, por medio del portugués Nuno Mendes, que fue luego el autor del primer gol del partido al marcar con su pie derecho pese a ser zurdo (49', 0-1).

Un complicado partido para el PSG

El PSG pagó un exceso de relajación y vio cómo el Lorient le igualaba 1-1, instantes después, gracias al brasileño Igor Silva (51').

A partir de ahí, el héroe del partido fue el arquero local, Yvon Mvogo, autor de varias intervenciones espectaculares (57', 71', 89'), que permitieron al decimosexto clasificado de Francia salvar un punto ante el todopoderoso PSG.

Pero más allá del empate, la peor noticia para Luis Enrique fue la lesión de Doué, que en el minuto 60 fue cambiado por una lesión en el muslo derecho y sacado del campo en camilla.

El jugador se llevó las manos a la cara, lo que disparó las alarmas ante un posible daño importante.

FUENTE: AFP