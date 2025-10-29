NBA: Giannis Antetokounmpo acabó con los Knicks y Jáquez Jr destacó en Miami

Giannis Antetokounmpo anotó 37 puntos en el triunfo del martes de los Milwaukee Bucks 121-111 frente a los New York Knicks, el equipo de la NBA que ha tratado recientemente de atraer al gigante griego.

Los Bucks y los Knicks se midieron por primera vez desde que se reportara que ambas franquicias sostuvieron contactos preliminares sobre un eventual traspaso de Antetokounmpo en los últimos meses.

La estrella griega viene expresando su frustración con la situación en los Bucks, después de tres playoffs seguidos cayendo en primera ronda.

Las negociaciones entre Milwaukee y Nueva York tuvieron pocos avances, según informó ESPN, pero no se descarta que puedan retomarse en el caso de que los Bucks sigan sin perspectivas de competir por el anillo de campeón.

La noche de Jáquez Jr

En Miami, los Heat aplastaron 144-117 a los Charlotte Hornets con el mexicano-estadounidense Jaime Jáquez Jr. como gran arma ofensiva.

Partiendo como suplente, el alero logró 28 puntos en una serie de 9-14 en lanzamientos de campo y 8-8 en tiros libres.

Jáquez Jr., de 24 años, sumó a su cuenta 2 triples, 4 rebotes y 5 asistencias en uno de los mejores partidos de sus tres temporadas en la NBA.

El alero, que llevaba 20 puntos al descanso, tiene un récord anotador de 41 tantos, logrado el pasado abril ante los Wizards.

Nacido en Irvine (California) de padres mexicanos, Jáquez Jr. ha arrancado el curso a toda velocidad, promediando 15,7 puntos en los cuatro partidos disputados, por los 8,6 de media del año pasado.

Los Heat han logrado tres victorias en ese lapso que los colocan en la tercera posición de la Conferencia Este, a pesar de que tienen la baja por lesión de su líder ofensivo, Tyler Herro.

FUENTE: AFP