Sporting San Miguelito elimina a Plaza Amador y se queda con el boleto a Concachampions

El Sporting San Miguelito consiguió su boleto para la Concachampions luego de vencer 3-2 al Plaza Amador en el partido de vuelta de repechaje en el estadio Rommel Fernández.

Los leones arrancaron ganando el partido e igualando el global con un gol de Alberto Quintero al minuto 15' cuando la velocidad de Everardo Rose fue superior a los defensores rivales y encontró a Negrito para darle un pase que no desperdició.

La reacción del Sporting San Miguelito fue enseguida al minuto 23' cuando Kevin Galván le dio un centro a Martin Ruiz que definió de zurda.

Al minuto 35' Kevin Mosquera cometió un penal a Alberto Quintero y el Sporting San Miguelito se veía en peligro porque Eric Davis marcó el segundo.

La noche de pesadilla para Plaza Amador

José Murillo cometió una falta que fue revisada en el VAR al 77' y le sacaron tarjeta roja, dejando a su equipo con 10 jugadores. Mientras el Plaza Amador buscaba ese gol de clasificación el Sporting defendía.

Sobre el 86' Forero perdió una pelota y la contra académica aprovechó con Jordan Girón que la mandó al fondo en 1 contra 1 con Marcos Allen y al 90+8' nuevamente apareció para darle la victoria a su equipo.

Con esta victoria el Sporting San Miguelito será el equipo panameño en Concachampions.