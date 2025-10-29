LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  29 de octubre de 2025 - 17:15

Olympique Marsella empató contra el Angers y Amir Murillo fue titular

El Olympique Marsella sacó un resultado amargo en la Ligue 1 con Michael Amir Murillo titular jugando 45 minutos.

Olympique Marsella empató contra el Angers y Amir Murillo fue titular

Olympique Marsella empató contra el Angers y Amir Murillo fue titular

El Olympique Marsella igualó 2-2 contra el Angers en la décima jornada de la Ligue 1 con el panameño Michael Amir Murillo que salió como titular y fue sustituido al medio tiempo.

El Angers tomó la ventaja al minuto 25' con anotación de Cherif, el panameño Michael Amir Murillo fue titular jugando en su posición habitual, sin embargo no fue su mejor partido y fue sustituido junto a otros dos compañeros.

Olympique Marsella deja ir oportunidad de liderato

Vaz marcó doblete al 52' y 70' para darle vuelta al partido y con el empate del PSG a horas más tempranas acariciaban el liderato, pero la alegría no le duraría porque Camara al 90+6' lo empató.

El Marsella ahora es tercero con 19 puntos, PSG primero con 21 y el Mónaco segundo con 20.

En esta nota:
Seguir leyendo

Sporting San Miguelito elimina a Plaza Amador y se queda con el boleto a Concachampions

El Liverpool sigue en mala racha y es goleado por el Crystal Palace

Bayern Múnich avanza a octavos de final de la Copa de Alemania

Recomendadas

Últimas noticias