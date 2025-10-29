Olympique Marsella empató contra el Angers y Amir Murillo fue titular

E l Olympique Marsella igualó 2-2 contra el Angers en la décima jornada de la Ligue 1 con el panameño Michael Amir Murillo que salió como titular y fue sustituido al medio tiempo.

El Angers tomó la ventaja al minuto 25' con anotación de Cherif, el panameño Michael Amir Murillo fue titular jugando en su posición habitual, sin embargo no fue su mejor partido y fue sustituido junto a otros dos compañeros.

Olympique Marsella deja ir oportunidad de liderato

Vaz marcó doblete al 52' y 70' para darle vuelta al partido y con el empate del PSG a horas más tempranas acariciaban el liderato, pero la alegría no le duraría porque Camara al 90+6' lo empató.

El Marsella ahora es tercero con 19 puntos, PSG primero con 21 y el Mónaco segundo con 20.