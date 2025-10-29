Olympique Marsella empató contra el Angers y Amir Murillo fue titular

El Olympique Marsella igualó 2-2 contra el Angers en la décima jornada de la Ligue 1 con el panameño Michael Amir Murillo que salió como titular y fue sustituido al medio tiempo.
Olympique Marsella deja ir oportunidad de liderato
Vaz marcó doblete al 52' y 70' para darle vuelta al partido y con el empate del PSG a horas más tempranas acariciaban el liderato, pero la alegría no le duraría porque Camara al 90+6' lo empató.
El Marsella ahora es tercero con 19 puntos, PSG primero con 21 y el Mónaco segundo con 20.