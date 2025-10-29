MLB:¿Quiénes son los abridores del juego 5 de la Serie Mundial 2025?

Después de que los Azulejos se sacudieran 18 innings de frustración con una victoria por 6-2 en el juego 4 de la Serie Mundial de la MLB , el equipo de Toronto que busca el primer título de su franquicia desde 1993 y el conjunto de los Dodgers que intenta repetir están empatados a dos victorias por bando.

Los Azulejos no sólo ganaron el Juego 4; reclamaron su ventaja de localía, con el Juego 6 en el Rogers Centre el viernes ahora asegurado y un potencial Juego 7 el sábado también teniendo lugar en territorio canadiense.

Cuando una serie de playoffs al mejor de siete con el formato actual 2-3-2 ha estado empatada después de cuatro juegos, el equipo que juega el Juego 5 como visitante (antes de regresar a casa para los Juegos 6-7) ha terminado ganando esa serie 35 de 61 veces (57.4%).

Mientras tanto, en cualquier serie al mejor de siete empatada 2-2, el vencedor del Juego 5 también ha ganado la serie 46 de 68 veces (67.6%).

¿Quiénes son los lanzadores abridores - J5 Serie Mundial MLB?

Azulejos: Trey Yesavage, LD (1-0, 3.21 de EFE)

El novato sensación sigue siendo lanzado a los juegos más importantes de la campaña, pero ¿qué tal el partido más importante de los Azulejos desde 1993?

Yesavage, quien comenzó la campaña en Clase-A, ahora tiene la oportunidad de poner a los Azulejos a una victoria de un título de Serie Mundial, y tendrá el desafío no sólo de los Dodgers, sino de la multitud del Dodger Stadium en su primera apertura como visitante de esta postemporada. La última vez, Yesavage permitió dos carreras en cuatro entradas con cinco ponches. Sin embargo, dio tres boletos, algo que necesita limitar contra una alineación que puede explotar en cualquier momento.

Dodgers: Blake Snell, LZ (5-4, 2.35 de EFE)

Snell tendrá otra oportunidad contra los Azulejos después de que le propinaran su peor apertura de esta postemporada, castigándolo con cinco rayitas en más de cinco episodios en el Juego 1 en el Rogers Centre. El dos veces ganador del Premio Cy Young estuvo dominante en tres aperturas previas, limitando a sus oponentes a dos carreras en 21 entradas (0.86 de EFE) con 28 ponches contra cinco boletos y seis hits.

Después de unirse a los Dodgers con un contrato de cinco años y $182 millones este receso de campaña, Snell se perdió cuatro meses por una lesión en el hombro, pero recuperó su mejor forma en el momento adecuado a su regreso.

FUENTE: MLB