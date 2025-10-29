FÚTBOL Fútbol Internacional -  29 de octubre de 2025 - 09:06

Pedri: ¿Cuántos partidos se perderá con el FC Barcelona?

Pedri verá cortada una racha de 13 partidos seguidos con el FC Barcelona luego de sufrir una rotura del bíceps femoral distal en la pierna izquierda.

Pedri verá cortada una racha de 13 partidos consecutivos con el FC Barcelona esta temporada luego de sufrir una rotura del bíceps femoral distal en su pierna izquierda.

El canario había disputado los 10 partidos de LaLiga y los 3 encuentros en la UEFA Champions League.

Partidos que se perderá Pedri

El volante español ya era baja ante el Elche el domingo 2 de noviembre debido a la expulsión que sufrió en el Clásico ante el Real Madrid.

También se perdería el partido ante el Brujas el miércoles 5 de noviembre en la UEFA Champions League y el domingo 9 de noviembre ante el Celta de Vigo.

Además se perdería los partidos de Eliminatoria UEFA ante Georgia y Turquía con la Selección de España.

