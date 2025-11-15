NBA NBA -  15 de noviembre de 2025 - 10:50

NBA: New Orleans despiden a entrenador Willie Green

La organización de New Orleans Pelicans de la NBA despiden al técnico Willie Green, de 48 años de edad.

Los New Orleans Pelicans despidieron este sábado al técnico Willie Green después de comenzar la temporada con diez derrotas en los primeros doce partidos de la NBA, según adelantó la cadena ESPN.

El despido se produce después de la derrota 118-104 sufrida este viernes en casa contra Los Ángeles Lakers de Luka Doncic.

Con Zion Williamson de baja en casi la mitad de los encuentros, los Pelicans comenzaron la campaña con seis derrotas de seis y sus únicos triunfos llegaron, de forma consecutiva, contra Charlotte Hornets y Dallas Mavericks.

James Borrego ejercerá de técnico interino, según las fuentes citadas.

FUENTE: EFE

