NBA: New Orleans despiden a entrenador Willie Green

Los New Orleans Pelicans despidieron este sábado al técnico Willie Green después de comenzar la temporada con diez derrotas en los primeros doce partidos de la NBA, según adelantó la cadena ESPN.

Despido en la NBA El despido se produce después de la derrota 118-104 sufrida este viernes en casa contra Los Ángeles Lakers de Luka Doncic.

