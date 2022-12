NBA: Stephen Curry se lesiona el hombro y se someterá a una resonancia

Curry se lesionó cuando quedaban unos dos minutos en el tercer cuarto cuando los Warriors intentaban recuperarse de un déficit de 20 puntos en el medio tiempo. Su jugada de tres puntos con 4:16 para el final en el tercero puso a Golden State dentro de 83-80.

Pero cuando el alero de los Pacers, Jalen Smith, regateó hacia la línea de fondo, Curry trató de detenerlo sacando el brazo izquierdo. Smith continuó, y el brazo de Curry se dobló hacia atrás con torpeza. Curry lo agarró del hombro mientras estaba encorvado en la cancha y luego caminó hacia el vestuario durante el siguiente tiempo muerto.

Según Anthony Slater de The Athletic, Curry parecía estar favoreciendo la lesión durante un tiempo muerto después de que ocurriera.

“Los entrenadores me dijeron a mediados del último cuarto que no iba a regresar”, dijo el entrenador de los Warriors, Steve Kerr. “Confío en su juicio. Solo hablé con él brevemente después del juego, así que aún no he tenido la oportunidad de hablar con él”.

Curry no aceptó preguntas después de anotar 38 puntos, encestando cinco triples y sus 11 tiros libres. No se espera que vuelva a hablar con los periodistas hasta el viernes, cuando los campeones defensores de la NBA visiten Filadelfia en la tercera escala de un viaje de seis juegos.

Kendra Andrews de ESPN informa que después del partido, se vio a Curry sentado en su casillero con el hombro izquierdo envuelto en hielo. Después de quitar el hielo, Curry no pareció usar su brazo izquierdo para varias tareas mundanas, como abrir puertas.