NBA: Tyrese Maxey lidera triunfo de Sixers para avanzar en el Play-In

Tyrese Maxey anotó 31 puntos, VJ Edgecombe aportó 19 puntos y 11 rebotes, y los Philadelphia 76ers superaron la ausencia de Joel Embiid para vencer al Orlando Magic 109-97 el miércoles por la noche y asegurar el séptimo puesto en los playoffs de la Conferencia Este de la NBA .

Los Sixers avanzaron a la primera ronda de los playoffs, serie que comienza el domingo en Boston.

Desmond Bane y los Magic aún no han terminado. Recibirán a Charlotte el viernes por la noche en la final del torneo SoFi Play-In , y el ganador obtendrá el octavo puesto en la Conferencia Este y se enfrentará a Detroit en la primera ronda .

Los Hornets lograron la victoria sobre Miami por 127-126 cuando Miles Bridges bloqueó el intento de Davion Mitchell de anotar la canasta ganadora sobre la bocina.

LaMelo Ball, de Charlotte, jugará contra Orlando, aunque fue multado con 35.000 dólares por lo que la liga calificó como una falta flagrante no sancionada cuando hizo tropezar a Bam Adebayo, provocándole una lesión en la espalda que obligó a la estrella de Miami a abandonar el partido.

Embiid fue sometido a una apendicectomía de urgencia la semana pasada en Houston.

Aunque los 76ers no han dado un plazo para su regreso, el dos veces campeón de anotación volvió al equipo el miércoles, sorprendiendo a sus compañeros en el vestuario y viendo el partido desde el banquillo.

Una gran jornada de NBA para Maxey

Maxey, nombrado titular del equipo All-Star de la Conferencia Este por primera vez en su carrera, anotó siete puntos consecutivos al final del último cuarto para darle a los Sixers un respiro contra un equipo de los Magic que desperdició la oportunidad de jugar este partido en casa con un colapso en los últimos minutos que los llevó a la derrota ante los Celtics en el último partido de la temporada.

Bane, quien promedió 20.1 puntos y jugó los 82 partidos, lideró la ofensiva de Orlando con 34 puntos. Anotó un triple que acercó a Orlando a dos puntos y Anthony Black anotó otro triple que puso al Magic con un marcador de 87-86.

Maxey recibió un poco más de ayuda en la recta final.

Andre Drummond cubrió el vacío dejado por Embiid con 14 puntos y 10 rebotes saliendo desde el banquillo. Kelly Oubre Jr. anotó 19 puntos y Paul George 16.

George, quien cumplió una suspensión de 25 partidos esta temporada por dar positivo en un control antidopaje, anotó un tiro en suspensión en el tercer cuarto que amplió la ventaja a siete puntos y provocó un tiempo muerto de Orlando. Posteriormente, se soltó del balón y se lo pasó a Edgecombe, quien hizo un mate sobre Jalen Suggs, encarándolo, para poner el marcador 73-62 a favor de Orlando.

Edgecombe, la tercera selección general del draft del año pasado , fue amonestado por provocar y los árbitros tuvieron que separar a los equipos. Oubre agitó los brazos hacia una multitud eufórica y los Sixers parecían listos para distanciarse en el marcador.

FUENTE: NBA