NBA: Wizards esperan el debut de su nueva estrella Trae Young

El cuatro veces NBA All-Star Trae Young parece estar listo para hacer su primera aparición con los Washington Wizards el jueves.

FOTO: NBA Latam

La joven estrella Trae Young parece estar listo para hacer su primera aparición con los Washington Wizards el jueves en la jornada de la NBA ante Utah Jazz.

El estreno de Trae con Wizards en la NBA

Young hizo una publicación en Instagram de él mismo entrenando con ropa de los Wizards y la finalizó con "3/5". Los Wizards están programados para recibir a Utah esa noche.

Al ser preguntado más tarde el lunes sobre el plan antes de que Washington recibiera a Houston, el entrenador Brian Keefe dijo que el base parecía estar listo para jugar contra el Jazz. Añadió que Young probablemente jugaría entre 17 y 20 minutos, principalmente en la primera mitad.

El cuatro veces All-Star jugó en 10 partidos para los Atlanta Hawks esta temporada, promediando 19,3 puntos y 8,9 asistencias antes de quedar fuera por lesiones de rodilla y cuádriceps.

Los Wizards lo adquirieron por CJ McCollum y Corey Kispert en enero.

