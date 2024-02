Ilia Topuria: "Conor estaría tumbado ya antes de entrar en el octógono"

Ilia Topuria brindó declaraciones en España y siguió con su intención de llevar la UFC a España, específicamente al Santiago Bernabéu. "El Santiago Bernabéu es mítico y para cualquiera, da igual a lo que te dediques, lucirse allí sería un honor. Yo empujaré para llevar UFC al Bernabéu. No tengo duda de que va a pasar".

Admirador del Real Madrid

"El equipo que más representa para mí los valores de España es el Real Madrid y son los valores con los que yo me siento más vinculado". También confesó: "Haré el saque de honor el domingo. Me hace ilusión conocer a Florentino Pérez, es un grande por todo lo que ha construido, que parece fácil, pero no lo es".