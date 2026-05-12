José Calderón ya no forma parte del Sporting San Miguelito

Ante la información emitida por la Comisión Disciplinaria de la Federación Panameña de Fútbol ( FPF ), relativa a la suspensión provisional por seis meses del jugador José Calderón , mientras se mantienen en curso las investigaciones correspondientes, el Sporting San Miguelito expresó lo siguiente:

José Calderón ya no forma parte de nuestra institución y como club, reiteramos de manera firme e inequívoca que no respaldamos ni toleramos conductas que atenten contra la integridad, la transparencia, el juego limpio y los valores fundamentales del fútbol.

José Calderón y Sporting San Miguelito terminan relación contractual

En atención a la medida adoptada por la FEPAFUT y conforme a las disposiciones contractuales y reglamentarias aplicables, el Sporting San Miguelito decidió dar por terminada la relación contractual que mantenía con el jugador.

No obstante, el club desea dejar claramente establecido que respeta plenamente el principio de presunción de inocencia y el debido proceso, por lo que evitará emitir juicios anticipados mientras las autoridades competentes desarrollan las investigaciones correspondientes.

Asimismo, reiteramos nuestra total disposición de colaborar con las autoridades deportivas en todo aquello que resulte necesario para contribuir al esclarecimiento de los hechos y a la protección de la credibilidad del fútbol panameño.

En Sporting San Miguelito creemos firmemente en la competencia limpia, el respeto a las reglas y la defensa de los principios que representan nuestro deporte y nuestra institución.

FUENTE: SPORTING SM