LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  12 de mayo de 2026 - 12:17

José Calderón ya no forma parte del Sporting San Miguelito

El Sporting San Miguelito se pronunció ante la suspensión que recibió el guardameta José Calderón por la FPF.

José Calderón ya no forma parte del Sporting San Miguelito

José Calderón ya no forma parte del Sporting San Miguelito

Foto: SPORTING SAN MIGUELITO

José Calderón ya no forma parte de nuestra institución y como club, reiteramos de manera firme e inequívoca que no respaldamos ni toleramos conductas que atenten contra la integridad, la transparencia, el juego limpio y los valores fundamentales del fútbol.

José Calderón y Sporting San Miguelito terminan relación contractual

En atención a la medida adoptada por la FEPAFUT y conforme a las disposiciones contractuales y reglamentarias aplicables, el Sporting San Miguelito decidió dar por terminada la relación contractual que mantenía con el jugador.

No obstante, el club desea dejar claramente establecido que respeta plenamente el principio de presunción de inocencia y el debido proceso, por lo que evitará emitir juicios anticipados mientras las autoridades competentes desarrollan las investigaciones correspondientes.

Asimismo, reiteramos nuestra total disposición de colaborar con las autoridades deportivas en todo aquello que resulte necesario para contribuir al esclarecimiento de los hechos y a la protección de la credibilidad del fútbol panameño.

En Sporting San Miguelito creemos firmemente en la competencia limpia, el respeto a las reglas y la defensa de los principios que representan nuestro deporte y nuestra institución.

FUENTE: SPORTING SM

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