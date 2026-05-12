Mundial 2026: Conoce a Gustavo Alfaro, DT de la selección de Paraguay

El DT de la selección de Paraguay Gustavo Alfaro tomó el mando tras varios procesos fallidos y ausencias consecutivas en Copas del Mundo del equipo sudamericano y ahora buscará llegar a lo más alto en la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

Con una extensa trayectoria en el fútbol sudamericano, Alfaro llegó a Paraguay en el año 2024 después de haber dirigido a la selección de Ecuador y a clubes como Boca Juniors, Vélez Sarsfield, Huracán, Arsenal de Sarandí, Rosario Central, Tigre y San Lorenzo.

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