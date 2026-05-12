Mundial 2026: Conoce a Gustavo Alfaro, DT de la selección de Paraguay

El DT de la selección de Paraguay Gustavo Alfaro tomó el mando tras varios procesos fallidos y ausencias consecutivas en Copas del Mundo del equipo sudamericano y ahora buscará llegar a lo más alto en la Copa Mundial 2026 de la FIFA.
Uno de los momentos destacados del seleccionador en sus últimos años fue la calificación a la pasada Copa del Mundo que se realizó en Qatar, esto lo consiguió de gran manera con Ecuador.
Hasta mayo de 2026, Alfaro dirigió 16 partidos oficiales y amistosos al frente de la Albirroja, en camino al Mundial 2026:
- 5 empates
- 4 derrotas
- 18 goles a favor
- 11 goles en contra