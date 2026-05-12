MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  12 de mayo de 2026 - 16:00

Mundial 2026: Conoce a Gustavo Alfaro, DT de la selección de Paraguay

Conoce a continuación un poco sobre el DT de la selección de Paraguay Gustavo Alfaro, que está listo para el Mundial 2026

Mundial 2026: Conoce a Gustavo Alfaro

Mundial 2026: Conoce a Gustavo Alfaro, DT de la selección de Paraguay

El DT de la selección de Paraguay Gustavo Alfaro tomó el mando tras varios procesos fallidos y ausencias consecutivas en Copas del Mundo del equipo sudamericano y ahora buscará llegar a lo más alto en la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

Con una extensa trayectoria en el fútbol sudamericano, Alfaro llegó a Paraguay en el año 2024 después de haber dirigido a la selección de Ecuador y a clubes como Boca Juniors, Vélez Sarsfield, Huracán, Arsenal de Sarandí, Rosario Central, Tigre y San Lorenzo.

Uno de los momentos destacados del seleccionador en sus últimos años fue la calificación a la pasada Copa del Mundo que se realizó en Qatar, esto lo consiguió de gran manera con Ecuador.

Hasta mayo de 2026, Alfaro dirigió 16 partidos oficiales y amistosos al frente de la Albirroja, en camino al Mundial 2026:

  • 5 empates
  • 4 derrotas
  • 18 goles a favor
  • 11 goles en contra

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