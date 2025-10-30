Juegos Centroamericanos 2025: Panamá con un histórico 3er puesto en el medallero

Las atletas Katherine Castillo y Victoria Achurra compitieron en Natación Artística - Dueto Técnico dentro de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.

Adicional, Katherine Castillo vio acción en Solo Técnico y consiguió la medalla de bronce con 160.3600 puntos en su rutina. Segunda medalla para Panamá en Guatemala 2025.

Los representantes panameños de Judo alcanzaron nueve preseas en su primer día de acciones en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, repartidas así:

Oro: Lilian Cordones (-52kg) y Alexis Harrison (-81kg); plata: Kristine Jiménez (-57kg), Némesis Candelo (-48kg), Bernabé Vergara (-60kg); bronce: Anna Tirado (-63kg) Ronal González (-73kg) José Luis Ortega (-90kg) César Castillo (-100kg)

Tatiana Tapia, Alyiah Lide y Ana Gabriela Gutiérrez consiguieron medalla de plata por equipos en la gimnasia artística de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025. Por su parte, Alyiah Lide De León se colgó la medalla de bronce en All Around con 47.500 puntos.

Los atletas Bernhard Tyler Christianson, Armando Avilés, María Castillo y Anasofía Juliao lograron medalla de bronce para Panamá en el Relevo 4x100m Combinado Mixto con tiempo de 4:18.41min.

Panamá también se quedó con la medalla de oro en Judo - Equipo Mixto, en 400m vallas incluyendo récord de Gianna Woodruff, Franklin Archibold en ciclismo (contrareloj individual), Bernhard Tyler Christianson (100m pecho), relevo 4x100m libre (natación), Didier Rodríguez (1500 mts planos), Alyiah Danais Lide de León (Viga de equilibrio y piso), Arturo Deliser (100m planos), Lilian Cordones (-52 kg) y Alexis Harrison (81 kg).

Wendy Ducreux ganó la medalla de oro en la prueba de fondo en ciclismo de ruta con tiempo de 2:50:36h en un recorrido de 90km (9 vueltas).

Alessandra Aicardi, en Espada Individual, y Jeremy Miranda, en Sable Individual, alcanzaron importantes medallas de plata en sus respectivas modalidades este domingo en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.

Los atletas Juan Campos, Wilfredo Cruz y Aristides Guevara demostraron un gran trabajo en conjunto, técnica y la calidad de su puntería para llevarse la medalla de plata en Pistola de Aire 10m por Equipo. Puntaje grupal de 1620-28x en estos XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.

Notable participación de nuestros panameños en atletismo que consiguieron cuatro preseas este domingo 19 en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025:

Jonathan Cedeño en Lanzamiento de Jabalina con 65.18m.; Cristal Cuervo en los 200m planos con tiempo de 23.75seg. También por Panamá, Ivana Mc Farlane acabó en cuarto lugar con tiempo de 24.43seg.; Arturo Deliser en los 200m planos con tiempo de 21.34seg. y Leyka Archibold en los 100m con vallas con tiempo de 13.87seg.

El nadador Jeancarlo Calderón le dio a nuestro país su medalla #44 en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025. Fue segundo lugar en la prueba de los 50m mariposa (25.39seg).

La selección nacional de Futsal femenino se quedó con la medalla de plata en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, tras la victoria 5-4 de El Salvador sobre el cuadro local en la última fecha.

Panamá tuvo una tarde de ensueño en el Atletismo de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, los resultados a continuación:

Cristal Cuervo consigue la medalla de oro en los 400m planos con tiempo de 53.31seg. Impone nuevo récord de Juegos Centroamericanos.

Chamar Chambers logró la medalla de oro en los 800m planos con tiempo de 1:48.41min. Impone nuevo récord de Juegos Centroamericanos.

Ivana Mc Farlane, Leyka Archibold, Nathalee Aranda y Cristal Cuervo ganaron la medalla de oro en el Relevo Femenino 4x100m con tiempo de 46.16seg. Imponen nuevo récord de Juegos Centroamericanos.

Diddier Rodríguez se cuelga la medalla de oro en los 3000m con obstáculos y tiempo de 9:28.00min.

Anselmo Delgado se lleva a casa medalla de bronce en Impulsión de Bala con un lanzamiento de 14.82m.

La selección masculina de sóftbol fue superada en la final 2-13 por Guatemala y se terminó llevando la presea plateada.

El seleccionado nacional masculino de voleibol sala se impuso en otro juego de infarto 3-2 sets a Belice para quedarse con la medalla de bronce.

Natación en los XII Juegos Centroamericanos no paran y este miércoles 22 de octubre suman las siguientes preseas: 200m pecho: oro, Bernhard Tyler Christianson con tiempo de 2:21.36min; plata, Raúl Antadillas con tiempo de 2:27.05min. Tal y como ocurrió en los 100m pecho Christianson y Antadillas se quedan con el Uno-Dos en favor de Panamá.

Relevo 4x100m Combinado: plata, Armando Avilés, Bernhard Tyler Christianson, Jeancarlo Calderón y Andrey Villarreal con tiempo de 3:56.17min.

En su primer día de actividades en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 nuestros karatecas se alzaron con las siguientes preseas: Medalla de plata: Celly Amaris - Kumite (-55kg); Medalla de bronce: Ernesto Villarreal - Kata, Marvin Grimas - Kumite (-60kg), Alberto Gálvez - Kumite (-67kg).

Nuestros representantes en Lucha marcaron el punto de partida en la subsede de Honduras en estos emocionantes XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025. Cuatro fueron las medallas que se terminaron sumando al general del Team Panamá posterior a su jornada inaugural: Oro, Robert Pérez, Grecorromana (-60kg); plata: Royglen Temple Grecorromana (-67kg), Manuel Brown, Grecorromana (-87kg) y bronce: Juan Cantillo Grecorromana (-130kg).

Miriam González, Gisela Cowan Chang y Emma Durán lograron medalla de bronce en Recurvo Femenino por Equipos (70mts), mientras que Samuel Díaz, conquistó la medalla de bronce en Kickboxing (-57kg).

Todos nuestros karatecas con actividad este jueves 23 de octubre consiguieron preseas en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, los detalles a continuación: Marwan Zayed, bronce en Kumite (-84kg), Keyla Castillo, bronce en Kumite (+68kg), Cristian Tello, bronce en Kumite (+84kg), Luis Gálvez, bronce en Kumite (-75kg).

En la modalidad Libre, las atletas de Lucha del Team Panamá brillaron en estos XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 con dos medallas de oro, una de plata y una de bronce: Medalla de oro, Chaneth Simmonds (-76kg) y Jeanice Mejía (-57kg); Medalla de plata, Yajahira Ibarra (-62kg); Medalla de bronce, Paola Porras (-50kg.

Los atletas María Fernanda Far, Oliver Batista, María Jimena Ansin y Petter Vega alcanzaron la medalla de bronce en Triatlón - Relevo Mixto con tiempo de 1:59:33h.

Panamá se consagró como la gran ganadora en Lucha en la subsede de Honduras de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025. Fueron cinco las medallas de oro que se lograron tomando en cuenta todas las categorías en ambas modalidades

En el último día de competencia, la panameña Fabiola González ganó tres medallas (2 de oro y 1 de bronce) en Levantamiento de Pesas (86kg) y el canalero Donald Lee se quedó con el primer lugar en la final de maestros en boliche, superando al costarricense Rodolfo Madriz , que se colgó la plata.