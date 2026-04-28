MLB: Los Phillies de Edmundo Sosa despiden al mánager Rob Thomson

Los Phillies de Philadelphia anunciaron el martes que despidieron al manager Rob Thomson , quien deja el cargo con el porcentaje de victorias más alto (.568) de cualquier piloto en la historia de la franquicia en la Era Moderna (desde 1900) de la MLB . Thomson es apenas el segundo dirigente en la historia de los Filis en guiar al equipo a cuatro clasificaciones consecutivas a la postemporada, pero un inicio de 9-19 este año selló su destino.

Don Mattingly ha sido nombrado manager interino. Dusty Wathan será coach de banca y el piloto de la sucursal Triple-A Lehigh Valley, Anthony Contreras, fungirá como coach de tercera base.

Racha negativa de los Phillies - MLB

Las especulaciones sobre el estatus de Thomson en el cargo se intensificaron durante la racha de 10 derrotas de los Filis, la cual terminó el sábado. Fue la cadena de reveses más larga del equipo desde un bache de 11 juegos en septiembre de 1999.

El presidente de operaciones de béisbol de los Filis, Dave Dombrowski, dijo el martes pasado en Chicago que un cambio de dirigente "no se está considerando en este momento". Sus palabras "en este momento" le dejaron el margen necesario para cambiar de opinión.

FUENTE: MLB