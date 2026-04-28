Daddy Yankee y Shenseea colaboran en el tercer sencillo del Álbum del Mundial 2026

Hoy se ha presentado Echo, el tercer sencillo del álbum oficial de la Copa Mundial 2026 ™ de la FIFA, que marca el inicio de un nuevo capítulo en este proyecto con artistas de talla mundial. La animada canción es fruto de la colaboración entre Daddy Yankee y Shenseea, y está coproducida por Tainy, ganador de varios premios GRAMMY.

Echo toma un fragmento de la canción Red & Black Light de Ibrahim Maalouf, y cuenta asimismo con la producción del propio Maalouf, Massari, Adium, Jota Rosa y Albert Hype, lo que otorga una nueva dimensión al álbum oficial. Dos de los artistas más influyentes del dancehall y el reguetón del mundo dan vida a esta canción, publicada por SALXCO UAM y Def Jam Recordings. Echo ya se puede escuchar en las principales plataformas de streaming .

Daddy Yankee y Shenseea la prenden con "Echo"

La canción entrelaza el dancehall y el reguetón sobre una base común al combinar el estilo dinámico y fluido de Shenseea con la influencia de Daddy Yankee. La canción encarna la energía y el dinamismo de ambos géneros musicales para crear un ritmo inmediato y universal que refleja la conexión cultural entre los sonidos caribeños y latinos.

«Es maravilloso unir el mundo a través de la música y el fútbol —afirmó Daddy Yankee—. Permite entablar relaciones que trascienden los idiomas y las fronteras».

«La música y el fútbol hablan un idioma universal —añadió Shenseea—. Y formar parte de algo que une el mundo de esta manera es especial».

Con esta canción, el álbum incorpora influencias caribeñas y latinas y amplía su identidad sonora. Tras la presentación mundial de Lighter y Por Ella , Echo representa otro apasionante capítulo de este proyecto musical en las semanas previas a la competición. Con cada tema se va constituyendo un relato cultural más amplio, en el que la música y el fútbol se entrelazan para crear una experiencia mundial compartida.

FUENTE: FIFA