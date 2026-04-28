Kadir Barría vio acción como extremo en Copa Sudamericana con Botafogo

El panameño Kadir Barría fue titular con el Botafogo, en el triunfo por marcador de 3-0 en la Copa Sudamericana ante Independiente Petrolero del fútbol boliviano como locales desde el Estádio Nilton Santos en Río de Janeiro.

Barría, de 18 años de edad disputó 66' minutos, estos como extremo por derecha acompañando en ataque a Arthur Cabral y a Edenilson, que se tiraba por izquierda.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

El joven panameño se vio bien por banda derecha, ganando manos a manos ante el lateral con fuerza y explosividad, incluso enviando centros con peligro, que en varias ocasiones fueron desperdiciados por el ataque del equipo brasileño.

Kadir fue sustituido sobre el minuto 66' para darle paso al ex Inter de Milán, al argentino de 31 años de edad Joaquín Correa.

Triunfo cómodo para el Botafogo de Kadir Barría

Los goles de los locales llegaron sobre el minuto 15' con Mateo Ponte, luego Álvaro Montoro al 63' y finalmente el definitivo 3-0 lo puso Newton al 77'.

Con este triunfo, el Botafogo suma 7 unidades, liderando el Grupo E de la Copa Sudamericana, sobre Caracas y Racing, que se enfrentarán entre sí este miércoles.