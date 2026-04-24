UFC Deportes -  24 de abril de 2026 - 14:39

Joselyne Edwards supera la báscula para crucial choque en la UFC

Panameña Joselyne Edwards en peso y lista para combate de este fin de semana ante Norma Dumont en el UFC.

Joselyne Edwards supera la báscula para crucial choque en la UFC

Joselyne Edwards supera la báscula para crucial choque en la UFC

FOTO: Paramountplus deportes

La atleta panameña Joselyne Edwards superó la báscula previo a su combate ante la brasileña Norma Dumont de este sábado 25 de abril en el UFC Fight Night en la ciudad de Las Vegas.

Supera la báscula Joselyne Edwards

Edwards (17-6-0), de 30 años de edad subió a la báscula y marcó 135.5 libras al igual que su rival y número 5 del ranking Dumont, de 35 años de edad, para hacer completamente oficial su combate coestelar en la categoría de peso gallo femenino.

Por su parte, "La Pantera", actual número 11 en la categoría llegará a este combate después de ganarle de manera contundente a Nora Cornolle en el UFC Houston, el pasado 21 de febrero, con una finalización por "mata león" a falta de 2:15 del segundo round del pleito de revancha.

Su rival, una experimentada "striking" que al igual que Edwards tiene en la mira una futura oportunidad titular, una que estará muy cerca al ganar el combate.

Un choque de agresivos estilos se dará la noche de este sábado, en una velada que iniciará a las 7:00 P.M. hora de la ciudad de Panamá.

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