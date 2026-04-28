Champions League: Luis Enrique habla del impresionante PSG vs Bayern Múnich

El entrenador del PSG, Luis Enrique, aseguró que nunca había vivido un partido con la intensidad que la ida de las semifinales de la Champions League contra el Bayern de Múnich (5-4).

"Hemos demostrado el tipo de equipos que somos. Nunca había visto un partido con esta intensidad y estas ganas de ganar. Los aficionados de los dos equipos tienen que estar contentos por este espectáculo", aseguró el entrenador español en la televisión oficial.

"Físicamente el ritmo no ha caído y por ello hay que felicitar a los jugadores", agregó.

Luis Enrique lamentó que su equipo dejara escapar una renta de tres goles: "Ellos han corrido muchos riesgos y han mostrado que pueden dar un gran nivel".

"Ha sido un partido muy difícil y la vuelta lo será también. Esta es solo la tercera derrota que sufren en toda la temporada. Estamos contentos por ello. Los dos equipos han mostrado su personalidad", comentó.

En la rueda de prensa posterior aseguró que "el partido tuvo de todo", reconoció que el Bayern "empezó mejor" pero su equipo "fue capaz de darle la vuelta".

"Hay cosas que se pueden mejorar, cuando tienes un equipo con esta calidad individual y colectiva, hemos mejorado nuestro nivel defensivo y nos han metido cuatro goles. Tenemos que analizar este partido, descansar, recuperar, penar en el partido de liga y luego veremos. Será parecido a este", dijo.

Luis Enrique se mostró convencido de que para ganar en Múnich tendrán que marcar "al menos tres goles".

El entrenador reconoció que el ambiente en el Allianz puede pesar, pero recordó que en ese estadio el año pasado ganaron su primera Liga de Campeones: "También estamos un poco en casa, es un estadio que nos trae muy buenos recuerdos".

El técnico reconoció que con el 5-2 pensaba que podía ser "clave": "Pero me equivoqué, ellos tienen tanta calidad que han acortado distancias. Al final, creo que en este partido hemos merecido ganar, empatar y perder".

FUENTE: EFE