JUEGOS PANAMERICANOS JUNIOR Otros deportes -  12 de agosto de 2025 - 10:26

Juegos Panamericanos Junior 2025: Emily Santos a la final de 200m pechos tras apelación

Luego de la apelación por parte del Comité Olímpico de Panamá, Emily Santos con récord los Juegos Panamericanos Junior 2025 en los 200m pechos y a la final.

Juegos Panamericanos Junior 2025: Emily Santos a la final de 200m pechos tras apelación

Juegos Panamericanos Junior 2025: Emily Santos a la final de 200m pechos tras apelación

COMITÉ OLÍMPICO DE PANAMÁ

Luego de la apelación por parte del Comité Olímpico de Panamá, Emily Santos con récord los Juegos Panamericanos Junior 2025 en los 200m pechos y a la final.

Santos había finalizado su heat como líder con tiempo de 2:30.08 e imponiendo nuevo récord panamericano.

Descalificación de Emily Santos

El juez aduce que en el desplazamiento de la atleta Emily Santos da “más de una patada de mariposa en la salida” sin embargo, a una simple observación del video existente de la carrera claramente y de manera equívoca se deja en evidencia irrefutable que la atleta en ningún momento da más de una patada, de haber sido así, hubiera salido mucho más adelante y tal cual como se observa no sale de primera en la sumergible si no que sale de 4ta como se observa en el video.

El Comité Olímpico apeló y tras unos minutos de espera, se confirmó que podrá disputar la final que será a las 4:16 P.M.

La joven atleta logró oro para Panamá en esta misma prueba pero en los 100 metros.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/COlimpicoPanama/status/1955288645725778048&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Juegos Panamericanos Junior 2025: Emily Santos es descalificada luego de imponer récord

Juegos Panamericanos Junior 2025: EN VIVO Tabla de medallas

Juegos Panamericanos Junior 2025: Isaac Dorati conquista bronce para Panamá

Recomendadas

Últimas noticias