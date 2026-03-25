MLB: Siete prospectos panameños están en el top 30 de sus respectivas organizaciones

Un total de siete peloteros panameños figuran en el top 30 de las distintas organizaciones de las Grandes Ligas ( MLB ) de cara a la campaña del 2026.

En esta lista resaltan dos peloteros, uno es Eduardo Tait que llegó a los Mellizos desde los Phillies y ahora figura en el top 100 de prospectos de la Gran Carpa ubicándose en el puesto 65. Por su parte Leonardo Bernal de los Cardenales de San Luis, quien participó con Panamá en el Clásico Mundial 2026, está en el puesto 98.