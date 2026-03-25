MLB: Siete prospectos panameños están en el top 30 de sus respectivas organizaciones

Un total de siete peloteros panameños figuran en el top 30 de las distintas organizaciones de las Grandes Ligas (MLB) de cara a la campaña del 2026.
Panameños ranqueados por organización de MLB
Jugador - Organización - Rango
- Eduardo Tait - Mellizos de Minnesota - #3
- Leonardo Bernal - Cardenales de San Luis - #6
- Enrique Bradfield Jr. - Orioles de Baltimore - #10
- Daniel Espino - Guardianes de Cleveland - #18
- Erian Rodríguez - Cachorros de Chicago - #23
- Marlon Quintero - Los Ángeles de Los Ángeles - #28
- Ryan Burrowes - Medias Blancas de Chicago - #30