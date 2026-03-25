Béisbol Mayor 2026: Partidos para hoy miércoles 25 de marzo

El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 continúa este miércoles 25 de marzo con una nueva jornada donde los equipos buscarán seguir sumando victorias en el torneo dedicado al "Line Up de Estrellas" (Rodolfo Aparicio, Aristides Bustamante, Mauricio Ching, Francisco Gutiérrez, Virgilio Kaa, José Murillo I, Crispín Poveda, Aníbal Reluz V, Manuel Rodríguez y José Solís).
Partidos para hoy en el Béisbol Mayor 2026
- Panamá Este vs Coclé en el Estadio Remón Cantera a las 7:00 P.M.
- Panamá Oeste vs Panamá Metro en el Estadio Rod Carew a las 7:00 P.M. en vivo por RPC
- Darién vs Colón en el Estadio Roberto Mariano Bula a las 7:00 P.M.
- Bocas del Toro vs Los Santos en el Estadio Roberto Hernández a las 7:00 P.M.
- Chiriquí vs Chiriquí Occidente en el Estadio Glorias Deportivas Barusenses a las 7:00 P.M.
- Herrera vs Veraguas en el Estadio Omar Torrijos a las 7:00 P.M.