BÉISBOL MAYOR Beisbol mayor Panamá -  25 de marzo de 2026 - 07:54

Béisbol Mayor 2026: Partidos para hoy miércoles 25 de marzo

Repasa el calendario de partidos programados para este miércoles 25 de marzo en el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.

Partidos para hoy en el Béisbol Mayor 2026
Partidos para hoy en el Béisbol Mayor 2026FOTO / INDIOS C9

El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 continúa este miércoles 25 de marzo con una nueva jornada donde los equipos buscarán seguir sumando victorias en el torneo dedicado al "Line Up de Estrellas" (Rodolfo Aparicio, Aristides Bustamante, Mauricio Ching, Francisco Gutiérrez, Virgilio Kaa, José Murillo I, Crispín Poveda, Aníbal Reluz V, Manuel Rodríguez y José Solís).

Hasta el momento Veraguas, Chiriquí y Panamá Metro están en lo más alto de la tabla de posiciones del torneo.

Partidos para hoy en el Béisbol Mayor 2026

  • Panamá Este vs Coclé en el Estadio Remón Cantera a las 7:00 P.M.
  • Panamá Oeste vs Panamá Metro en el Estadio Rod Carew a las 7:00 P.M. en vivo por RPC
  • Darién vs Colón en el Estadio Roberto Mariano Bula a las 7:00 P.M.
  • Bocas del Toro vs Los Santos en el Estadio Roberto Hernández a las 7:00 P.M.
  • Chiriquí vs Chiriquí Occidente en el Estadio Glorias Deportivas Barusenses a las 7:00 P.M.
  • Herrera vs Veraguas en el Estadio Omar Torrijos a las 7:00 P.M.
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