Los All Blacks en un nuevo duelo en Sudáfrica

Los All Blacks y su entrenador Ian Foster se enfrentan a un gran desafío el sábado durante la 2ª jornada del Rugby Championship contra Sudáfrica, después de perder en la primera 26-10 el 6 de agosto, mientras que Australia buscará confirmar sensaciones contra los Pumas argentinos.

Una nueva derrota de los All Blacks el sábado (15h05 GMT) sentenciaría con gran probabilidad a Foster, descrito por el diario New Zealand Herald como "un hombre honesto, perdido en un universo brutal".

Una sexta derrota en los últimos siete partidos, y especialmente una segunda consecutiva contra los Springboks, sería casi imperdonable, cuando queda poco más de un año para el Mundial de rugby en Francia.

Durante el primer partido el sábado pasado en Nelspruit, el dominio sudafricano constituyó una nueva humillación para un equipo neozelandés considerado hasta hace no demasiado como invencible y que sufrió su derrota más dura en Sudáfrica desde 1928.

Foster, pero también el capitán Sam Cane, no serían perdonados si hay una nueva humillación. Después de tomar las riendas de los All Blacks en 2019, después de su eliminación en semifinales contra Inglaterra durante la última Copa del Mundo, Foster, de 57 años, ha perdido 9 partidos internacionales en 26 disputados.

El enfrentamiento del sábado entre los Springboks y los All Blacks en Ellis Park se presenta casi como una última oportunidad para evitar su despido.

Nueva Zelanda cayó a la quinta posición de la clasificación mundial por detrás de Irlanda, Francia, Sudáfrica e Inglaterra, y el New Zealand Herald no duda en señalar que Foster está "entre los peores entrenadores de los All Blacks de la historia".

Programa de partidos de la 2ª jornada de Rugby Championship del sábado:

En Johannesburgo (15h05 GMT):

Sudáfrica - Nueva Zelanda

En San Juan (Argentina) (19h10 GMT):

Argentina - Australia

FUENTE: AFP