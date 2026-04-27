Premier League: El Manchester United se lleva tres puntos ante un aguerrido Brentford

En un aguerrido partido por la jornada 34 de la Premier League , el Mánchester United venció 2-1 al Brentford Fc en el Old Trafford con goles del brasileño Casemiro por doble cabeza en el área y antes de finalizar el primer tiempo el esloveno Benjamin Šeško puso el segundo para los reds al 44'.

El delantero esloveno se reencuentra con el gol desde su último tanto marcado el 15 de marzo frente al Aston Villa en casa.

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Los dirigidos por Michael Carrick vuelven a estar en la tercera posición con 61 puntos solo por detrás su antiguo rival Mánchester City con una diferencia de 9 puntos a falta de un partido.

¿Qué sigue para el Manchester United?

A los reds le restan 4 partidos por la Premier League por la búsqueda de sostener el tercer puesto que los coloca en puestos de Champions League pero, primero debe enfrentar el siguiente partido al Liverpool FC el próximo domingo a las 9:00 A.M.

Los diablos rojos pueden cerrar la temporada en la tercera plaza si logran vencer al Liverpool FC el siguiente fin semana de salir victoriosos ampliarían su ventaja de tres puntos en el Old Trafford, posteriormente deberán visitar al Sunderland AFC.

Sus dos últimos encuentros serán disputados frente al Nottingham Forest y cierran la temporada visitando al Brighton.