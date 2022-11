Laporta: "Araújo difícilmente jugará el Mundial"

“Sabemos la ilusión de los jugadores por ir a sus selecciones. Sabemos cómo se vive en Uruguay. Él quería ir y Xavi tomó la decisión correcta, pero con unas condiciones. Tenemos a dos miembros de nuestro equipo médico allí. No queremos que se fuerce al jugador y Uruguay lo ha aceptado, pero hay síntomas que indican que está entrenando. Espero que sean prudentes y que prevalezca la salud del jugador y si hay un mínimo riesgo que no juegue. Araújo es consciente de esa situación y estoy seguro que nos corresponderá como debe comportarse un profesional y no arriesgará a una recaída. Sé que no va a jugar contra Ghana y que difícilmente va a jugar este Mundial”. Tajante el presidente blaugrana.

“Nos reforzaremos en verano. En principio no tenemos que hacer nada en invierno, aunque es cierto que ahora estamos en el 1/1 de ‘fair play’ y en verano volveremos a estar en 1/4, por lo que su tuviéramos que fichar, convendría hacerlo ahora, aunque insisto que tenemos ahora mismo un equipo muy competitivo, como demuestra que somos el equipo que más jugadores aportamos al Mundial. Esto ya dice mucho del buen trabajo que se ha hecho. Refuerza el gran trabajo que está haciendo Xavi. Pero está claro que LaLiga no nos lo pone bien y cada vez nos restringe más. Si hubieran tenido esa obsesión hace tiempo, ahora no estaríamos así.”. lo que deja la puerta abierta para posibles fichajes.