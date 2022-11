Qatar 2022: Alineaciones de Croacia y Canadá en la J2 del Mundial

Canadá sale de inicio con: Borjan, Johnston, Vitoria, Miller, Hutchinson, Eustaquio, Davies, Laryea, Buchanan, Larin y David.

INÉDITO

Es la primera vez que Croacia y Canadá se enfrenten. La Selección de Croacia disputará su cuarto duelo en la historia de la Copa Mundial de la FIFA frente a representantes de la CONCACAF. Los croatas perdieron los últimos 2 encuentros contra México: 0-1 (Cuauhtémoc Blanco) en el Grupo G de Corea-Japón 2002 y 1-3 (Ivan Periši; Rafael Márquez, Andrés Guardado y Javier Hernández) en el Grupo A de Brasil 2014.

Su única victoria fue ante Jamaica en el Grupo H de Francia 1998: 3-1 (Mario Stani, Robert Prosineki y Davor Šuker; Robbie Earle), el 14 de junio de 1998 en el estadio Félix-Bollaert de Lens.

El 100% de los juegos de la Selección de Canadá en la historia de los Mundiales de la FIFA fueron contra rivales de la UEFA. Perdió los 4 partidos disputados: los 3 duelos por el Grupo C de México 1986 (0-1 vs. Francia, 0-2 vs. Hungría y 0-2 vs. Unión Soviética) y el primero por el Grupo F de Catar 2022 (0-1 vs. Bélgica).