Qatar 2022: Así fueron las inauguraciones en los últimos Mundiales

En esta inauguración mostraron un mosaico del continente africano y el ex presidente Nelson Mandela. Colores alegres, música de fiesta fue una de los mejores inauguraciones en Mundiales. Los artistas fueron el nigeriano Femi Kuti y Shakira con la canción oficial.

MUNDIAL BRASIL 2014

La apertura en el Mundial de Brasil 2014 contó con la participación de Jennifer López, Pitbull y Claudia Leitte para cantar la canción oficial.

Se realizó en la Justa Deportiva la Arena Corinthians. El partido inaugural fue entre la selección de Brasil vs Croacia. La clave fue el color, la danza y la música, enfocándose en la naturaleza. Los bailarines se disfrazaron de flores, plantas y de instrumentos de samba.

MUNDIAL RUSIA 2018

La ceremonia de inauguración fue en el estadio Olímpico Luzhniki y apareció el portero español Iker Casillas para llevar la Copa del Mundo en compañía de la modelo rusa Natalia Vodiánova. Los jugadores calentaron después y cuando ingresaron se dio el show de Robbie Williams con la canción Let Me entertain You.

Con bailes y música salieron las banderas de las 32 selecciones. Ronaldo dio saque inicial con la mascota y un niño ruso.