Qatar 2022: "Cualquiera te puede ganar", advierte Lionel Messi 

"La verdad es que es muy seguido. Es para todos iguales. Ellos jugaron un par de horas antes. Hoy fue el día de más calor de los tres partidos que jugamos, con mucha humedad. Hicimos un esfuerzo extra pero intentaremos descansar y preparar de la mejor manera", aseguró.

"Debemos estar tranquilos e ir partido a partido. Ahora empieza otro Mundial y ojalá podamos seguir manteniendo lo que hicimos hoy", había declarado Messi tras el partido a la televisión oficial del torneo.

"El partido anterior (contra México) nos dio mucha tranquilidad y salimos a la cancha pensando en que debíamos ganar", añadió.

"Diego estaría muy feliz"

"Estoy con bronca por haber errado el penal, pero el equipo salió fortalecido tras ese error mío. Sabíamos que, una vez que entrara el primer gol, iba a cambiar el partido", añadió.

"La gente me bancó, hicimos un gran partido y un gran juego. Después del primer gol era todo nuestro y volvimos a ser lo que fuimos durante mucho tiempo y lo que buscábamos desde el inicio del Mundial, que por diferentes situaciones no lo habíamos podido concretar", señaló.

"Ya lo venimos diciendo desde el principio, que tenemos un grupo espectacular, que juegue quien juegue, entre quien entre, rinde. Es importantísimo porque es una competición tan corta y con partidos tan seguidos es bueno que estemos todos de esta manera. El grupo es lo más importante", aseveró.

"Me enteré recién, no sabía. Una alegría de poder seguir consiguiendo este tipo de marcas, de récords, qué sé yo. Diego estaría muy feliz porque siempre me mostró mucho cariño y siempre se puso contento por todas las cosas lindas que me pasaron", sonrió.

https://twitter.com/deportes_rpc/status/1598081440054673408 "Mejor partido del Mundial"



Según @samuelpanama_, Lionel Messi se tiró un partidazo a pesar de fallar el penal.



¿De acuerdo con ello?#MundialRPC #ALaCandela pic.twitter.com/8GvGu2fK5x — Deportes RPC (@deportes_rpc) November 30, 2022

FUENTE: AFP