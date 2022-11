Qatar 2022: Sadio Mané, la pieza que no podía faltar para Senegal

Diez días para primer partido

El entrenador del Bayern de Múnich Julian Nagelsmann indicó rotundamente que su club no tomará el menor riesgo con el delantero. "Sigue con dolor y no puede jugar, entonces no podrá jugar, aunque la federación (senegalesa) querría que jugase", previno el técnico bávaro".

Las primeras estimaciones apuntan a que Sadio Mané, de 30 años, podría volver a jugar durante el torneo, ya que Senegal entra en la escena el 21 de noviembre, contra Países Bajos, y se enfrentará después a Qatar el 25 y a Ecuador el 29.

"Aún tiempo por delante"

Los médicos de la federación senegalesa han viajado a Múnich para seguir de cerca la recuperación del jugador, que el jueves acudió a Austria, vecina de Baviera, para un nuevo examen. "La buena noticia hoy es que no hay operación" que realizar, reveló Cissé. Sané será sometido a nuevas pruebas de imagen médica la próxima semana.

"Pondremos todos los medios necesarios para poder recuperar a Sadio Mané", insistió el seleccionador.

La presencia, al menos con carácter provisional, de Sadio Mané en la nómina de 26 no albergaba ningún género de dudas, pero la eventual baja del máximo goleador de la historia de Senegal (33 goles en 92 partidos, 20 pases de gol) sería una pérdida considerable.

"Por el momento tenemos tiempo por delante", dijo Cissé, quien "no tiene ganas de hablar de ausencia de Sadio Mané".