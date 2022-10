Qatar 2022: Se hizo viral imagen falsa de reglas del Mundial

La imagen se hizo viral enseguida por todas las medidas polémicas que no se pueden hacer en este Mundial en Qatar 2022, como por ejemplo, no ingerir bebidas alcohólicas, no se permite homosexualidad, no utilizar ropa que se muestre mucho el cuerpo tanto para hombres y mujeres, no provocar el ruido, respetar los lugares públicos, no darse muestra de afectos en público y no tomar fotografías sin permiso de las personas.