Qatar 2022: Sofyan Amrabat fue infiltrado y recorrió 14.86 kilómetros con Marruecos

"Estoy muy emocionado. Era una pregunta si podría jugar este juego. Anoche me quedé despierto hasta las 3 am con el fisio, una inyección antes del juego también. No puedo abandonar a los muchachos ya mi país", destacó con emotividad Sofyan Amrabat después de vencer en la tanda de penales a España.

El volante de recuperación dio una catedra futbolística, ganando siempre las segundas pelotas, defendiendo y siendo el primero en la salida con la pelota de Marruecos, que generó peligro con sus contragolpes.

La entrega y garra mostrada en la cancha ha sido clave en todos los partidos que ha disputado el equipo africano en la actual cita mundialista.

Gran recorrido en cancha

Sofyan Amrabat recorrió 14.86 kilómetros en 120' minutos disputados en los Octavos de Final, una estadística impresionante, teniendo en cuenta que había la posibilidad de que fuera baja en el encuentro.

Histórica clasificación

Luego de un 0-0 en tiempo regular, los marroquís ganaron en la tanda de penales y clasificaron a los cuartos de final, de esta forma se convierten en la cuarta selección en llegar a esta fase.

Camerún en Italia 1990

Senegal en Korea-Japón 2002

Ghana en Sudáfrica 2010

Marruecos en Qatar 2022

Marruecos se clasificó por primera vez a la fase de Cuartos de Final en una Copa del Mundo y ahora se enfrentarán a la selección de Portugal que dirige Fernando Santos.