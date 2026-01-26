Selección de Baloncesto de Panamá: FEPABA anuncia a Nelson Colón como nuevo coach

La Federación Panameña de Baloncesto anunció a Nelson Colón como nuevo manager de la Selección de Baloncesto de Panamá .

Colón tiene trayectoria probada a nivel FIBA y en el BSN de Puerto Rico.

Entrenador de la Selección Nacional de Puerto Rico (2021–2024)

Juegos Olímpicos: París 2024

FIBA World Cup 2023

Entrenador de los Cangrejeros de Santurce (nombrado en 2024)

4 veces campeón del Baloncesto Superior Nacional (BSN) de Puerto Rico (2014, 2015, 2020, 2022)

La Selección de Panamá viene de caer en sus dos primeros partidos del Clasificatorio FIBA World Cup 2027 ante Uruguay.

La Selección Nacional Mayor de Panamá jugará sus próximos dos partidos de visitante, el viernes 27 de febrero de 2026 ante Cuba en La Habana y el martes 2 de marzo se medirá a Argentina en Buenos Aires; en la segunda ventana del Grupo D de los Clasificatorios de las Américas a la Copa del Mundo FIBA 2027.

FUENTE: FEPABA