Eliminatorias Mundial FIBA 2027: Panamá ya conoce a todos sus rivales

La Selección de Baloncesto de Panamá ya conoce a todos sus rivales para las Eliminatorias Mundial FIBA 2027 en Qatar luego que se confirmara la presencia de Cuba.

Los grupos de los Clasificatorios de las Américas a la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2027 quedaron definidos en su totalidad, tras la culminación de los Pre-Clasificatorios que se jugaron en México y Chile.

México conquistó el Grupo A de los Pre-Clasificatorios al derrotar este domingo 10 de agosto a Jamaica (90-61) y con su triunfo, el quinteto mexicano consiguió el cupo al Grupo A de los Clasificatorios de las Américas, mientras que Jamaica irá al Grupo B. Chile, ganador del Grupo B de los Pre-Clasificatorios, luego de vencer a Cuba (78-74), será asignado al Grupo C de los Clasificatorios de las Américas y los cubanos jugarán en el Grupo D.

Las eliminatorias se disputarán en seis ventanas exclusivas entre noviembre de 2025 y marzo de 2027, contará con 420 partidos.

"La Roja sin mangas" inicia su camino en primera ronda ante Uruguay el 27 y 30 de noviembre de 2025; luego ante Cuba el 27 de febrero, 2 de marzo ante Argentina, 2 de julio ante Cuba y 5 de julio ante Argentina.

Así quedaron conformados los Grupos de las Eliminatorias Mundial FIBA 2027

Grupo A

Estados Unidos

República Dominicana

México

Nicaragua

Grupo B

Puerto Rico

Canadá

Bahamas

Jamaica

Grupo C

Brasil

Venezuela

Colombia

Chile

Grupo D

Argentina

Uruguay

Panamá

Cuba