Carlos Alcaraz tuvo que remontar en el torneo de Doha para ir a semis

El español Carlos Alcaraz cedió por primera vez un set en el torneo y tuvo que completar una remontada para superar en tres sets al ruso Karen Khachanov (6-7(3), 6-4 y 6-3) y situarse, por primera vez, en las semifinales del torneo de Doha.

"Déjame ganar una vez", dijo en la red el ruso, campeón en 2024 al español con el que perdió por sexta vez en otros tantos cara a cara. Sin embargo, por segunda vez, tal y como sucedió en el Masters 1000 de Roma del pasado año, en el último partido entre ambos, Khachanov logró hacerse con un set. Pero sólo el australiano Alex de Miñaur y el griego Stefanos Tsitsipas tienen un parcial en contra tan rotundo (6-0) como ahora el moscovita.

El número uno del mundo logró su décima victoria seguida en lo que va de 2026. Aún no ha perdido partido alguno en lo que va de curso el campeón del Abierto de Australia que, después de dos horas y 28 minutos, ganó de nuevo al subcampeón olímpico en Tokio 2021.

Ahora aguarda Alcaraz, que ha mejorado en la presente edición su mejor registro en Doha, fijado en los cuartos de final en los que se estancó el pasado año, superado por el checo Jiri Lehecka, a otro ruso, Andrey Rublev, ganador vigente y también en el 2020 que en su partido superó al griego Stefanos Tsitsipas por 6-3 y 7-6 (2).

La final número 46 en el circuito en lo que va de carrera de Alcaraz necesitó de un ejercicio de paciencia y contundencia ante un rival que mostró más resistencia que los anteriores. Exigió más a Alcaraz que evitó que su rival ganara por primera vez en su carrera a un número uno del mundo. Pero el murciano no pierde un partido en pista dura al aire libre desde el belga David Goffin en el Masters 1000 de Miami del año pasado.

Se dejó un set Carlos Alcaraz aunque pudo ganar todas las mangas. En el primero, el que perdió, tuvo punto de set pero Khachanov, aún fresco, sin el cansancio que mostró al final, lo salvó.

El ganador de siete Grand Slams superó cada contratiempo con el que se encontró en el parcial inicial. En el séptimo, por ejemplo, pudo hacer rotura el ruso pero el español sacó su mejor tenis.

Amonestación y malestar de Alcaraz

Carlos Alcaraz se dejó el primer set del torneo, pero firmó una de las acciones más brillantes cuando llegó a una dejada casi imposible y después culminó el punto con una volea de espaldas. Salvó un break pero para su sorpresa, la juez de silla, la croata Marija Cicak le amonestó por violación de tiempo.

"Las reglas ATP son una mierda", le dijo Alcaraz a la balcánica que le explicó: "Paré el tiempo cuando fuiste a por la toalla y luego le volví a dar. No puedo hacer otra cosa".

Alcaraz no disimuló su malestar. El partido siguió, cada uno mantuvo su juego y con 6-5, al resto, el español tuvo punto de set. No lo aprovechó y la resolución fue al desempate, donde Khachanov mostró su superioridad.

Le tocó remar al murciano que mantuvo su nivel mientras poco a poco Khachanov empezó a flojear. Rompió Alcaraz en el quinto juego del segundo, 3-2, 4-2. Amarró la manga por 6-4 y el choque se fue al tercero.

El ruso carecía ya de la frescura de entonces y Alcaraz, por derribo, se hizo con el juego. Lo ganó al resto, después de casi dos horas y media y por 6-3.

Una semifinal más para el murciano, en puertas de una nueva final. Diez victorias seguidas y con Rublev en el horizonte. Séptimo duelo entre ambos, con dos triunfos para el ruso y cuatro, entre ellos los tres más recientes, para el español.