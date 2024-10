Rafael Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic, la era de grandes tenistas

Los tres tienen también el mayor número de victorias en Masters 1000 (40 para Djokovic, 36 para Nadal, 28 para Federer, seguidos de Andre Agassi con 17). El serbio lidera el número de semanas pasadas en el número 1 mundial (428), por delante del suizo (310), mientras que Nadal ocupa el 6º puesto con 209.

En cuanto al número total de títulos, los 109 de Jimy Connors podrían mantenerse inigualados, pero este trío no estuvo muy lejos, con 103 para Federer, 99 para Djokovic y 92 para Nadal.

Durante estas dos décadas, que serán consideradas sin duda como una edad de oro para la historia del deporte, hubo un total de 60 duelos entre Nadal y Djokovic, el partido más disputado de toda la historia del tenis, (31-29 para el serbio), 50 Djokovic-Federer (27-23 para 'Djoko') y 40 Federer-Nadal (24-16 para 'Rafa').

¿Quién es el mejor entre Rafael Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic?

De estos tres, ¿quién es el mejor? El debate por elegir un 'GOAT' (Greatest of all time, el mejor de todos los tiempos en inglés) no ha cesado entre los aficionados del deporte.

Cada uno cuenta con sus argumentos. Los defensores de Nadal destacan que es el que está por encima de sus rivales en finales de Grand Slam (5-4 contra Djokovic y 6-3 contra Federer, mientras que el serbio ganó 4-1 a Federer). Los que están por el suizo afirman que fue el jugador que más aportó al deporte, gracias a su juego ofensivo.

Pero los críticos hacia Federer destacan que, siendo el de más edad (nacido en 1981, contra Nadal en 1986 y Djokovic en 1987), comenzó su carrera antes de sus dos grandes rivales, y pudo decorar su palmarés contra adversarios que desaparecieron en cuanto se instaló el 'Big Three', como Mark Philippoussis, Lleyton Hewitt, Andy Roddick o Fernando González.

FUENTE: AFP